Câmara dos EUA aprova pacote de estímulo de US$ 789 bilhões A Câmara dos EUA aprovou nesta sexta-feira, 13, o pacote de estímulo econômico de US$ 789 bilhões. Segundo o New York Times, foram 246 votos a 183, "refletindo a maioria Democrata considerável e a profunda insatisfação dos Republicanos com a medida". Espera-se que o Senado vote o pacote mais tarde ainda hoje. O pacote em debate reúne as versões aprovadas separadamente pela Câmara e o Senado. O presidente dos EUA, Barack Obama, pediu que o pacote seja aprovado e esteja sobre a sua mesa antes do feriado do Dia do Presidente, nesta segunda-feira, 16. As informações são da Dow Jones. O valor foi reduzido de cerca de US$ 820 bilhões para US$ 789 bilhões após acordo na última quarta no Congresso. O pacote que emergiu da conferência tem cerca de US$ 276,1 bilhões em cortes de impostos e US$ 150 bilhões em gastos em infra-estrutura. Os democratas fizeram várias concessões para garantir o apoio dos três senadores republicanos moderados: reduziram gastos em educação e saúde e o volume de recursos para os estados. Também foram reduzidos significativamente incentivos fiscais para compras de imóveis e automóveis, que eram propostas republicanas. Mas foi mantido o corte de impostos de US$70 bilhões para a classe média, uma reivindicação republicana que era criticada pela ala mais à esquerda dos democratas, que acusa a medida de não ter efeitos imediatos na economia. Aguarde mais informações.