Câmara dos EUA aprova plano econômico de US$146 bi A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, com ampla maioria, o plano de estímulo econômico de 146 bilhões de dólares apoiado pelo presidente George W. Bush. O pacote inclui restituição de impostos de até 600 dólares para indivíduos e 1.200 dólares para casais, com adicional de 300 dólares por filho. A legislação também traz medidas tributárias para incentivar o investimento das empresas em novos equipamentos. O projeto vai agora para o Senado, onde o chairman do Comitê Financeiro, Max Baucus (democrata de Montana), oferece um plano alternativo que daria uma restituição de 500 dólares para todas as pessoas qualificadas, 1.000 dólares para casais e 300 dólares por filho. (Reportagem de Donna Smith)