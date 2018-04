Câmara dos EUA rejeita resolução contra medidas ao aço Por 386 votos contra 30, a Câmara dos Representantes dos EUA derrubou projeto de resolução contrário às tarifas sobre importações de aço anunciadas recentemente pelo presidente George Bush. O proponente da resolução, deputado William Jefferson (Democrata-Louisiana), afirmou que a decisão de Bush "não é justificável sob nenhum ponto de vista econômico" e provocará desemprego em setores relacionados ao transporte marítimo. Já o deputado James McGovern (Democrata-Massachusetts), que defende as tarifas, qualificou a votação de hoje como uma "cortina de fumaça" destinada a proteger os políticos de terem de responder por um voto impopular. Eleitores de Estados importantes como Pensilvânia, Ohio e Virgínia Ocidental tendem a apoiar medidas protecionistas no setor de aço, porque essas regiões concentram um grande número de siderúrgicas falidas. "O povo americano merece saber quem apóia as ações do presidente em relação à indústria do aço e quem não apóia", disse McGovern. O deputado Phil English (Republicano-Pensilvânia) afirmou: "Que nossos parceiros saibam que nós defendemos o livre comércio." As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.