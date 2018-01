Câmara e Senado criarão comissão para tratar de projetos do IR A Câmara e o Senado vão criar uma comissão para tratar dos projetos em tramitação nas duas Casas relacionados a Imposto de Renda. Serão analisadas as questões de alíquota e correção de tabela, com a intenção de elaborar uma proposta consensual para ser levada à votação no plenário. Esse foi um dos temas da reunião de hoje entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os presidentes do Senado, senador José Sarney (PMDB-AP), e da Câmara, deputado João Paulo Cunha (PT-SP). O deputado Carlito Mers (PT-SC) foi designado por João Paulo Cunha para fazer a sistematização das propostas.