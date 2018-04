Câmaras de compensação podem baratear serviços As câmaras de compensação, chamadas clearings, atuarão em mercados específicos e poderão oferecer novos produtos aos clientes para facilitar e baratear transferências de dinheiro agora que o novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) entra em operação. Entre as que operarão no varejo, a Tecban oferecerá, em cerca de 15 dias, uma opção de transação mais em conta que a Transferência Eletrônica Disponível (TED). A empresa é administradora da rede 24 Horas de caixas eletrônicos. O serviço, chamado Créditos Diversos (CD), terá de ser contratado pelos bancos, para ser oferecido aos correntistas. Caberá, portanto, aos correntistas optar pelo CD ou pela TED. O CD funcionará como um DOC, ou seja, as informações chegarão à Tecban ao longo do dia e serão cruzadas às 16 horas - negócios realizados após esse horário serão fechados durante a noite. Por não serem feitas uma a uma, as transferências serão mais baratas. Segundo o diretor de Marketing e Negócios, Rogério Penteado Proença, o CD custará R$ 0,20 aos bancos e a TED, R$ 1,24. Embora Proença afirme que em pouco tempo o sistema estará em operação, ainda são poucos os funcionários dos bancos que têm conhecimento do sistema. Além das câmaras de compensação previstas no novo SPB, outras poderão ser criadas para o varejo e, por conseqüência, novos produtos poderão surgir. Luis Fernando Figueiredo, diretor de Política Monetária do BC, diz que o banco exige apenas que elas cumpram os requisitos básicos de segurança - como, por exemplo, os limites operacionais e contingências no caso de panes na comunicação. O presidente da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Jorge Levy, diz que as câmaras são úteis para o funcionamento das instituições financeiras. Por garantirem a liquidação e, por vezes, a custódia das transações, elas ajudam a reduzir o risco sistêmico. Para Levy, não há espaço para muitas clearings, pois elas necessitam de elevado número de negócios para operar - vale lembrar que, por causa disso, a CIP e a Central, as maiores, não começarão a funcionar hoje. "Ainda poderá haver fusões entre as clearings menores."