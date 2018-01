Camargo Corrêa anuncia novo presidente e diretoria de governança

A Construtora Camargo Corrêa anunciou nesta terça-feira a contratação do executivo Artur Coutinho, ex-Embraer, para o cargo de diretor presidente da companhia, e a criação de uma diretoria de governança corporativa para centralizar os diversos esforços de aprimoramento de seus programas de controle interno e transparência administrativa.

O engenheiro Artur Coutinho trabalhou por 28 anos na Embraer, onde ocupou diferentes cargos de direção nas áreas de produção, serviços ao cliente, treinamento e qualidade, chegando à vice-presidência executiva de Operações.

Coutinho assume o lugar de Carlos Roberto Ogeda, que assumiu interinamente a cadeira de presidente após a prisão e decorrente afastamento de Dalton dos Santos Avancini durante fase anterior da Operação Lava Jato.

Para a diretoria de governança corporativa, a Camargo Corrêa também contará com um executivo com passagens pela Embraer, Flavio Rímoli. Após passar pelas áreas jurídica, corporativa e industrial, Rímoli, que atuou por 33 anos na fabricante de aeronaves, foi secretário do conselho de administração e vice-presidente sênior para o mercado de Aviação Comercial.

Em nota, a Camargo Corrêa afirmou que a designação da nova liderança e a criação da diretoria de governança corporativa "evidenciam o compromisso da Construtora Camargo Corrêa em adequar-se às melhores práticas de mercado e aos novos desafios impostos pelas transformações no modelo de desenvolvimento de negócios do setor de construção civil".