Camargo Corrêa assina venda de participação na CPFL para State Grid

SÃO PAULO - O grupo Camargo Corrêa assinou nesta sexta-feira acordo para vender sua participação de cerca de 23% na CPFL para o grupo chinês State Grid, anunciou a companhia elétrica brasileira.

A venda da participação ocorreu ao preço de 25 reais por ação e o negócio precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), informou a CPFL em comunicado ao mercado. A Camargo Correia foi assessorada na negociação pelo Bradesco BBI e o preço de aquisição totaliza R$ 5,85 bilhões

A Camargo Corrêa S.A., holding de portfólio de negócios, considera que após a conclusão da venda de sua fatia na CPFL Energia "finaliza com êxito sua participação no setor elétrico nacional, pela qual contribuiu para o fortalecimento da empresa, com geração de valor para todos os seus acionistas"./COM INFORMAÇÕES REUTERS