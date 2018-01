Camargo Corrêa compra 22,67% do capital da SP Alpargatas A Camargo Corrêa anunciou hoje a compra de participações acionárias detidas por empresas na Organização Bradesco na São Paulo Alpargatas S/A. Segundo comunicado conjunto, o negócio envolveu 208.751.601 ações ordinárias, equivalentes a 22,67% do capital votante da Alpargatas, mais 30.090.000 ações preferenciais, correspondentes a 2,92% desse tipo de papel. O valor do negócio, fechado ontem, não foi divulgado. A transação elevou a participação da Camargo Corrêa na Alpargatas, que já era de 38,59% das ordinárias (355.442.525 papéis) e 1,44% das preferenciais (14.841.610 papéis). "Com isso, a Camargo Corrêa segue em sua política de direcionar seus investimentos para as empresas com as quais se encontra comprometida", diz o aviso. De acordo com a companhia, a orientação da gestão imprimida atualmente à Alpargatas não será alterada. As empresas da instituição financeira envolvidas na negociação foram: Bradesco Capitalização, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Seguros.