Camargo Rosa: governo tem de sinalizar que consegue controlar a dívida até 2018 SÃO PAULO - Dada a avaliação da Moody's de que a relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB) deve seguir avançando até atingir 70% em 2018, o governo brasileiro precisa sinalizar ser capaz de manter o esforço fiscal para controlar o endividamento nos próximos anos. A avaliação é do economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Newton Camargo Rosa. "A perspectiva traçada pela Moody's acende a luz amarela no painel. É muito fácil perder o controle e fazer com que a dívida supere os 70% do PIB de maneira rápida", comentou.