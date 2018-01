Cambiais lideram ranking de aplicações em agosto As aplicações influenciadas pela variação da taxa de câmbio foram, novamente, as que obtiveram o melhor rendimento no mês de agosto, a exemplo de meses anteriores. Os fundos cambiais que, além da variação do dólar, pagam um taxa de juros prefixada, aparecem no topo do ranking das aplicações financeiras, realizado pela Agência Estado, com um ganho nominal projetado de 5,32%. Logo em seguida aparece o dólar oficial do Banco Central (BC) que representa uma média diária das cotações do dólar comercial para venda, com valorização de 4,95% no período. O paralelo fechou o mês com uma ganho de 1,55%. O investimento em ouro também registrou uma boa performance no mês, com uma alta de 4,05%. Dentre as aplicações de renda fixa, o CDB de 30 dias para médias quantias foi o melhor, registrando um rendimento de 1,52%. Os fundos de renda fixa, que pagam juros prefixados dos títulos públicos federais, apresentaram um ganho bruto de 1,63%, superando os fundos DI, que acompanham os juros negociados no mercado, com uma rentabilidade bruta de 1,60%, segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) projetados para até o final do mês (veja mais informações sobre os fundos de renda fixa prefixados e DI no link abaixo). Em seguida aparece a caderneta de poupança, com uma ganho de 0,85%. Por último, aparecem novamente os investimentos em fundos de ações. O Ibovespa - índice que mede a valorização mais negociadas na Bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) - amargou uma perda de 6,65% (veja mais informações sobre as perspectivas para a Bolsa no link abaixo). A inflação no período, medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), ficou em 1,38%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.