Câmbio a domicílio e com hora marcada A corretora de câmbio Finambrás lançou um serviço de entrega de moeda estrangeira em casa e com hora marcada. Chamado de On Time Exchange Delivery, o serviço será oferecido para clientes pessoa física de São Paulo e Rio de Janeiro. A empresa também atenderá empresas que pretendem enviar seus funcionários para viagens no exterior. A Finambrás colocará 14 moedas estrangeiras à disposição dos clientes. A entrega é realizada com hora marcada. Segundo o diretor de câmbio da empresa, Alexandre Fialho, os pedidos devem ser feitos das 9h às 18h e o dinheiro será entregue na casa ou escritório do cliente. "O cliente liga para nosso call center, realiza o pedido e poderá receber o dinheiro em mãos duas horas depois de fechar o negócio", explica. O serviço também poderá comprar travellers checks da Amex, Visa e Citicorp. O pagamento pode ser feito com cheque ou transferência bancária. Outro serviço oferecido pela Finambrás para quem deseja viajar para o exterior é o Pocket Money. O produto tem o objetivo de facilitar o turistas nas suas primeiras despesas de viagem, como o pagamento de táxi e despesas no aeroporto. "Este serviço visa a garantir a segurança e comodidade para o cliente que chega no exterior e não dinheiro trocado para pagar as primeiras despesas", ressalta. A empresa oferece pacotes lacrados e pré-embalados contendo moedas estrangeiras trocadas no valor equivalente a US$ 100,00. No caso de dólares norte-americanos, também estão disponíveis pacotes contendo US$ 500,00 em notas de US$ 100,00 ou US$ 50,00. Moedas disponíveis As moedas que podem ser trocadas na Finambrás são: dólar americano, dólar australiano, dólar canadense, escudo, franco francês, franco suíço, libra esterlina, lira italiana, marco alemão, peseta, peso argentino, peso uruguaio e yen. Para receber o dinheiro em casa ou no escritório, o interessado deve ligar para as centrais da empresa. Em São Paulo, o telefone é: (11) 5088-1111. No Rio de Janeiro, o telefone é: (21) 505-3500. O diretor de câmbio da empresa avisa que os clientes com pedidos acima de US$ 1 mil não pagam taxa de entrega. Porém, os clientes que realizarem troca de moedas abaixo deste valor pagam uma taxa de R$ 15,00 para receber o dinheiro em casa. Veja no link abaixo dicas e orientações sobre a compra de moeda estrangeira na cartilha de viagem internacional do Finanças Pessoais.