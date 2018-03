Câmbio a R$ 2,90 é inaceitável, diz ex-diretor da Camex Roberto Giannetti da Fonseca, ex-secretário de comércio exterior do governo Fernando Henrique, considera que o câmbio não precisa estar tão sobrevalorizado para ter o mesmo efeito que os juros altos no combate à inflação. "Acho que se nós estivéssemos com o câmbio a 3,20 reais, o efeito seria mais ou menos parecido. Nós não podíamos era continuar com o câmbio subvalorizado a R$ 3,50 ou R$ 3,60. Agora, a R$ 2,90, acho que é um câmbio inaceitável, pois vai trazer desequilíbrio de preços relativos e vai trazer prejuízo para nossa economia", disse ele em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. O economista esclareceu que considera importante o combate à inflação, mas advertiu que o preço que o País está pagando pela estabilidade pode estar sendo excessivo. Para ele, a combinação de juro elevado com câmbio sobrevalorizado é um filme que já vimos no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique. "O ministro Palocci disse que não cometeria erros conhecidos, só erros novos. Mas esse erro já é conhecido, por favor, ministro, não vamos cometê-lo de novo", pediu. Objetivos conflitantes Segundo Roberto Giannetti, um dos problemas mais sérios na ciência econômica são os objetivos conflitantes. Para ele, não há ação que se possa fazer em economia que não tenha como conseqüência algum efeito indesejável. "É lógico que nós queremos ver a inflação cair, longe de pensar que eu estou predizendo aqui que o País deva crescer suportando uma maior inflação." E como efeito indesejável, lembrou que com o câmbio sobrevalorizado, as exportações ao longo do segundo semestre não deverão crescer tanto como tem sido visto até agora. E concluiu com este aviso: "Eu tenho visto exportadores que estão atrasando o fechamento de negócios, ou que desistiram de investir na expansão de suas atividades de exportação porque estão inseguros em relação ao câmbio."