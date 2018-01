Câmbio atrapalha mais do que a crise política, diz Rodrigues O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje que a desvalorização do dólar em relação ao dólar preocupa mais do que a crise política. Ele não quis entrar no mérito das denúncias. "Eu sou um ministro da área técnica e não opino sobre esses assuntos", afirmou. Para ele, a crise não está afetando a economia. "Para nós do agronegócio a situação do câmbio preocupa muito mais do que essas questões", afirmou. O ministro também disse que os recursos anunciados para o custeio de R$ 33,2 bilhões dependerão do pagamento dos financiamentos da safra passada.