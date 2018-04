Câmbio derruba lucro da Brasil Telecom A operadora de telecomunicações Brasil Telecom encerrou o quarto trimestre de 2008 com lucro líquido consolidado de R$ 115,3 milhões, 41,7% abaixo do registrado no mesmo período de 2007. Segundo a companhia, o lucro sofreu impacto do resultado financeiro negativo de R$ 202,1 milhões no trimestre. A receita caiu 0,2%, para R$ 2,87 bilhões.