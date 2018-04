Câmbio derruba lucro de teles no 2.º trimestre As empresas de telecomunicações suaram a camisa para melhorar os indicadores operacionais no segundo trimestre e, mesmo assim, o lucro durante os três primeiros meses do ano virou prejuízo. O esforço trouxe retorno, mas não foi capaz de neutralizar o impacto da desvalorização cambial do período, que ampliou as perdas financeiras. Estudo realizado pela BES Securities mostra que as celulares e as fixas somaram prejuízo de R$ 126,6 milhões entre abril e junho, ante um lucro de R$ 530,7 milhões no primeiro trimestre. A perda veio apesar do aumento de 2,6% na geração de caixa, que somou R$ 4,875 bilhões. Segundo a analista Carolina Gava, o desempenho foi razoável, já que a alta do dólar no período foi de 22,4%. "Era esperado que as empresas tivessem prejuízo, devido ao impacto sobre as dívidas." A despesa financeira do setor atingiu R$ 1,644 bilhão no segundo trimestre, após um salto de 142% em relação aos R$ 680 milhões dos três primeiros meses do ano. Carolina destacou que as operadoras conseguiram melhorar os indicadores operacionais. As celulares concentraram os esforços na manutenção de usuários que dão maior retorno. Além disso, reduziram o custo de aquisição de clientes. No caso das fixas, com exceção de Embratel, as companhias surpreenderam com redução da inadimplência no segundo trimestre. Brasil Telecom e Telesp foram os destaques, com índices abaixo de 3% da receita bruta. Mas, segundo a analista, a Telemar também trouxe performance pior do que o esperado, com 4% de devedores duvidosos sobre o faturamento. De acordo com Carolina, as operadoras melhoraram seu esforço de cobrança. "As empresas deram mais atenção à comunicação com o cliente." Para o terceiro trimestre, a especialista acredita que a receita das empresas de telefonia fixa será beneficiada pela elevação das tarifas, ocorrida no final de junho. Telemar e Telesp devem ganhar também com o início das atividades no mercado de longa distância internacional e inter-regional, enquanto a Embratel tende a ser prejudicada. As celulares vivem um acirramento da competição, com a entrada no mercado da Oi, pertencente à Telemar, e, provavelmente em breve, da TIM. Carolina disse ser importante que as empresas não percam o foco da rentabilidade e se preocupem com os bons clientes. A analista Carolina Gava destacou que as principais indicações da BES Securities são as ações de Tele Celular Sul e Telesp Celular, no segmento móvel, e Telesp, Telemar Norte Leste e Brasil Telecom operadora, na telefonia fixa.