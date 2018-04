Câmbio desvalorizado reduz o déficit da conta turismo O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, informou que a conta de viagens internacionais acumula em fevereiro, até hoje, um déficit de US$ 101 milhões, com receitas de US$ 317 milhões e despesas de US$ 418 milhões. Nessa conta, as receitas correspondem ao que os turistas estrangeiros gastam no Brasil e as despesas, ao que os brasileiros deixam no exterior. Em janeiro deste ano, a conta de viagens teve saldo negativo de US$ 251 milhões, ante déficit de US$ 380 milhões em janeiro de 2008 e de US$ 101 milhões em dezembro. Altamir destacou que os menores déficits na conta de viagens refletem a combinação do câmbio desvalorizado (dólar em alta), que encarece as saídas para o exterior, com os impactos da crise na renda das pessoas, que diminui tanto os gastos de brasileiros lá fora como os de estrangeiros no Brasil.