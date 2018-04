CÂMBIO-Dólar tem 4a alta com pessismo sobre retomada da economia

Além disso, "os investidores estão apreensivos à espera da temporada dos balanços corporativos que devem apontar sinais do desempenho da economia no segundo trimestre", segundo o economista-chefe do Banco Schahin, Silvio Campos Neto.

A moeda norte-americana subiu 1,58 por cento, a 1,993 real na venda, após chegar a cair 0,82 por cento no começo da sessão.

Na máxima do dia, o dólar chegou a avançar 1,89 por cento, beirando os 2 reais, a 1,999 real na venda.

O humor piorou depois que Laura Tyson, da equipe de conselheiros do presidente Barack Obama para a crise econômica, afirmou que o governo norte-americano deveria considerar um novo plano, concentrado principalmente em infraestrutura.

"Existe uma preocupação de que toda a liquidez que o governo (dos EUA) deu para que a economia voltasse aos trilhos não esteja de fato dando os resultados esperados", avaliou Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora de Câmbio.

Nesse contexto, os investidores fugiam para os ativos considerados como "porto-seguro", entre eles o dólar, um sinal do crescimento da aversão a risco.

Em nível global, a moeda norte-americana também se valorizava. Frente a uma cesta com as principais divisas mundiais, o dólar subia 0,4 por cento no final da tarde.

O contexto mais negativo era refletido pelas principais bolsas de valores.

Nos Estados Unidos, os índices cediam perto de 2 por cento no momento em que as operações no mercado de câmbio local se encerraram, mesmo movimento seguido pelo principal indicador da bolsa de valores brasileira.

Num outro indicativo de apreensão nos mercados sobre a recuperação econômica, os preços futuros do petróleo em Nova York fecharam em baixa de 1,75 por cento, segundo dados preliminares.

De acordo com os dados mais recentes da BMF Bovespa, o volume de dólar negociado no segmento à vista nesta terça-feira somava cerca de 1,1 bilhão de dólares.