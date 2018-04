Câmbio impede reajustes da Petrobrás A Petrobrás está evitando fazer reajustes de preços dos derivados de petróleo devido à extrema volatilidade do câmbio nas últimas semanas. A informação é do diretor financeiro da estatal, João Nogueira Batista, em teleconferência com analistas de investimentos. Ele "espera" que essa volatilidade passe logo, permitindo à empresa retomar a sua atividade comercial normal, com os preços dos derivados no Brasil acompanhando a evolução do dólar norte-americano em relação ao real e aos preços no mercado internacional. Apesar de não estar reajustando os preços, a Petrobrás está pagando os royalties de Estados e prefeituras com base na evolução do dólar. Batista disse que a empresa não quer "gerar novos atritos" colocando a questão em discussão com prefeitos e governadores no momento atual. Se a atual situação perdurar por mais tempo, porém, ele defende que o assunto seja discutido pelo governo. Na visão do diretor da empresa a solução que for adotada para o reajuste de derivados deve ser aplicada ao pagamento dos royalties. Captação de debêntures João Nogueira Batista espera iniciar na próxima semana o processo de captação de debêntures. A previsão é a captação de R$ 750 milhões em títulos de renda fixa a serem colocados no mercado interno. O diretor da empresa acredita que haverá demanda suficiente para o papel, apesar de toda a volatilidade no mercado financeiro. "O mercado está sinalizando que quer bons ativos", disse Batista. GLP O controle de preços do gás liqüefeito de petróleo (GLP) exige a participação de toda a cadeia envolvida com o produto, na avaliação do diretor financeiro da Petrobrás. Ele disse que a empresa continua mantendo negociações com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), mas ressalvou que a questão é complexa. "Há diversos agentes envolvidos no processo e só uma atuação integrada vai permitir redução de preços", observou. A Petrobrás manteve o seu programa de investimentos apesar das dificuldades de captação de recursos no mercado internacional. Isso tem sido possível devido à boa geração de caixa da empresa, segundo o seu diretor financeiro. Batista comentou que os resultados da empresa têm sido "sólidos" e suficientes para manter os investimentos previstos. O diretor disse também que a excessiva volatilidade do câmbio não afeta a empresa, que tem um "hedge" natural, já que suas operações estão vinculadas ao dólar norte-americano. "Nós temos um hegde natural e nos preocupamos mais com a oscilação das outras moedas em relação ao dólar", comentou Batista. O índice de endividamento da empresa ficou em 37,6% no final de junho, o que seria ainda confortável, na avaliação de Batista, apesar de significar aumento expressivo em relação aos 25,0% observados em dezembro do ano passado. O endividamento total era de R$ 31,4 bilhões no final de junho, mas a empresa tinha R$ 12,3 bilhões em caixa, o que significa um endividamento líquido de R$ 19,1 bilhões. Batista informou ainda que 40% das disponibilidades de caixa da estatal estão aplicados em fundos de renda fixa cambiais, o que garante algum grau de proteção à empresa.