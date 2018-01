Câmbio leva eletroeletrônicos a preço mais baixo em 6 anos A baixa cotação do dólar frente ao real derrubou os preços de peças importadas, utilizadas na fabricação de eletroeletrônicos. Com isso, os custos desses produtos foram intensamente reduzidos. Levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV), feito a pedido do Grupo Estado, mostra que os preços dos equipamentos eletrônicos nos primeiros dez meses deste ano estão no nível mais baixo dos últimos seis anos. De janeiro a outubro, eles acumularam queda de 13,85%, recuo bem mais intenso do que o de igual período no ano passado (-5,65%). Para o economista da FGV André Braz, o fato de o dólar médio no fim deste ano estar abaixo do registrado no final de 2005 foi decisivo para compor o cenário. Ele explicou que, como houve desvalorização cambial em 1999, não seria correto comparar com os preços dos eletroeletrônicos daquele ano. "O que acontece em 2006 é que os fabricantes de eletroeletrônicos realmente sentiram o dólar baixo, e isso se refletiu nos custos, já que é um setor que usa muitas peças importadas", disse. Ele lembrou que os preços mais baixos nem sempre são perceptíveis ao consumidor final, que costuma fazer pesquisa de preços em períodos muito curtos. "O consumidor vai até uma loja, vê um produto eletroeletrônico e sente que está mais caro do que no mês anterior. Se ele for comparar com o que era no ano passado, perceberá que está mais barato", afirmou. Segundo ele, vários destaques de quedas de preços dentro do setor são de produtos muito procurados na época do Natal, o que pode contribuir para elevar as vendas no final deste ano. O impacto do câmbio este ano foi tão forte que também afetou, embora com menor força, o setor de eletrodomésticos, um pouco menos dependente das importações. Embora este setor tenha menor uso de peças importadas, alguns itens de maior valor agregado, com mais uso de tecnologia, também registraram quedas de preço expressivas, segundo a FGV. Braz explicou que, no acumulado de janeiro a outubro, o setor de eletrodomésticos e equipamentos (classificação que, além de eletrodomésticos, engloba os produtos eletroeletrônicos), registra queda de 0,48%, também a mais intensa em seis anos. "Se formos separar, neste setor, somente os eletrodomésticos, esses itens registram alta de preços acumulada de 6,21% de janeiro a outubro", disse o economista. "Então, são os produtos eletroeletrônicos que estão puxando para baixo o resultado total de preços do setor", considerou. O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Paulo Saab, admitiu que a queda do dólar favoreceu o setor eletroeletrônico, por um lado, ao baratear o custo dos componentes importados e também dos produtos finais importados. "Isso se refletiu em queda de preços principalmente na linha de imagem e som, em produtos como televisores e aparelhos de DVD", explicou. Entretanto, o executivo considerou que o câmbio não trouxe apenas benefícios para o setor. "O dólar baixo prejudicou as exportações da linha branca (geladeira, fogão, máquina de lavar etc), por causa da queda de competitividade no mercado externo. Isso levou ao cancelamento de contratos e também de investimentos voltados à exportação", explicou. O economista da FGV, André Braz, não descartou a possibilidade de que esse cenário possa beneficiar os resultados da inflação do varejo para esse final de ano. O peso do setor de eletrodomésticos e equipamentos é de 1,81% na formação da inflação do varejo medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Brasil (IPC-BR), calculado pela FGV. "É um peso importante", afirmou.