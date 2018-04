Câmbio leva exportadores a rever projeções de vendas Levantamento realizado pela Agência Estado junto ao mercado mostra que de segunda-feira até ontem a balança comercial registra superávit de US$ 65 milhões, resultado bem acima do verificado em toda a semana passada, quando o saldo oficial foi de apenas US$ 7 milhões. O secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Roberto Giannetti da Fonseca, explicou que as variações diárias e semanais da balança nesta terça-feira, por exemplo, o resultado foi negativo em US$ 25 milhões, pulando para um saldo positivo de US$ 58 milhões hoje é resultado da irregularidade no fluxo de embarques, sem demonstrar uma tendência. Citando avaliação da Funcex (Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior), Giannetti reiterou que a taxa de câmbio abaixo dos R$ 2,30 compromete a rentabilidade dos exportadores e tira competitividade do produto brasileiro no Exterior. Do ponto de vista da balança, no entanto, a Camex aposta no recuo das importações para reafirmar a projeção de superávit de US$ 5 bilhões neste ano. De acordo com avaliação do BicBanco, a valorização cambial no decorrer do primeiro trimestre levou boa parte dos empresários a rever suas projeções de comércio exterior para 2002. As previsões para o crescimento das exportações caíram de uma média de 6,7% no final do último trimestre do não passado para 3,8% nos primeiros três meses deste ano. No sentido contrário, as previsões para a evolução das importações subiram de 1,1% para 2,2%. A mudança de posição dos empresários foi constatada pela 22ª Pesquisa Conjuntural BicBanco, realizada com um universo de 115 empresas que faturam, em média, R$ 127,9 milhões por ano e que possuem, em média, 957 funcionários. Destas empresas, 47,8% exportam até 22% do que produzem. "A única explicação para a mudança de postura dos empresários é o câmbio, uma vez que as projeções de faturamento real das empresas continuam as mesmas registradas no final do último trimestre de 2001", afirma o economista-chefe do BicBanco, Luiz Rabi. Segundo o economista, os resultados esperados pelos empresários sinalizam para um saldo positivo de US$ 4,5 bilhões na balança comercial em 2002, número inferior aos US$ 5 bilhões esperados no último trimestre do ano passado. A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) também concorda com a Funcex na avaliação de que o câmbio na casa dos R$ 2,30 ainda não é suficiente para prejudicar os exportadores. E também reitera a previsão inicial de superávit de US$ 4 bilhões para a balança. A expectativa dos exportadores, no entanto, é de que o câmbio não caia abaixo de R$ 2,30. Na avaliação dos exportadores, os embarques de commodities agrícolas, no período de abril a agosto, devem dar o principal impulso ao desempenho positivo da balança.