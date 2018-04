Câmbio reduz lucros da Embratel O resultado da Embratel Participações no quarto trimestre e em todo o ano de 2008 foi afetado pelo reconhecimento de créditos fiscais diferidos e pela variação cambial. A companhia teve lucro líquido de R$ 116,3 milhões no quarto trimestre, uma queda de 6,2% sobre o mesmo período de 2007. No ano, o lucro foi de R$ 612,7 milhões, queda de 22,4%.