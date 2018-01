Camed processa laboratório que maquiou Atroveran A Câmara de Medicamentos (Camed) abriu ontem um processo contra o laboratório DM Indústria Farmacêutica por aumento camuflado do preço do medicamento Atroveran. Segundo o órgão, o laboratório está fabricando e comercializando o medicamento em frasco de 20 ml, pelo preço do frasco de 30 ml. O DM também está sendo processado por omitir está informação à Camed. O Atroveran, que tem o nome científico de cloridato de papaverina, é aplicado em casos de cólicas abdominais. O laboratório está sendo processado com base nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.213, que estabelece regras de preços para o setor de medicamentos, por aumento de preço e por lançamento de nova apresentação sem aviso prévio à Camed e sem ter informado o preço que cobraria. Se condenado, o DM poderá ser multado em até R$ 3 milhões. A Camed é formada por representantes dos ministérios da Saúde, Fazenda, Justiça e Casa Civil e tem a função de julgar os pedidos de reajustes extraordinários de preços, decidir sobre a aplicação de multas aos laboratórios que abusarem nos reajustes de preços. Ministro promete punição ao laboratório O ministro da Saúde, José Serra, anunciou na noite de quarta-feira, dia 22, que o laboratório DM, fabricante do remédio Atroveran, será punido por estar fazendo maquiagem do seu produto - redução de peso com manutenção de preço antigo. Segundo o ministro, o laboratório não teve autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para mudar a embalagem de 30 ml para 20 ml mantendo o preço da antiga. "Isso é aumento de preço, o Brasil não é País de trouxa", disse Serra.