Camelô comemora alta na venda de 'guia de agências' Enquanto a crise no emprego afeta os trabalhadores e as agências de recolocação, o aposentado Jonas dos Santos, de 65 anos, faz a festa. Na última sexta-feira, ele estava mais do que satisfeito com os ganhos obtidos com a venda de uma brochura que reúne endereço, telefone, e-mail e site de cerca de 300 agências de emprego na cidade de São Paulo.