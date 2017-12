Camex discute visita da delegação chinesa A reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex), no Palácio do Planalto, iniciada às 9h30, no Palácio do Planalto, foi convocada extraordinariamente para discutir os preparativos para a visita da delegação chinesa ao Brasil. A delegação chegará na quinta-feira. A assessoria de Imprensa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior disse que se houver algum anúncio a ser feito no final da reunião, será somente à tarde, na sede do Ministério.