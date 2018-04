Camex dobra limite do Proex para financiar exportações Diante do quadro de escassez de crédito no mercado mundial, o governo brasileiro flexibilizou mais uma vez as regras do Programa de Financiamento às Exportações (Proex) - financiamento para que um número maior de empresas exportadoras tenha acesso aos recursos. A partir de agora, podem receber financiamento as operações de exportações realizadas por empresas brasileiras exportadoras com faturamento bruto anual de até R$ 600 milhões, segundo uma resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), publicada hoje no Diário Oficial da União. Em novembro de 2008, a Camex já havia ampliado de R$ 150 milhões para R$ 300 milhões o limite de faturamento das empresas que poderiam pegar os recursos do Proex-financiamento. A linha de crédito, operada pelo Banco do Brasil, libera recursos do Tesouro Nacional para pequenos e médios exportadores nacionais ou importadores estrangeiros de produtos brasileiros. O MDIC, até agora, não se pronunciou sobre a mudança.