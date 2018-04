Camex mantém tarifas de importação do aço A Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu, nesta quinta-feira, pela segunda vez, não atender ao pleito da indústria siderúrgica de adoção de medidas de proteção comercial. Cautelosos, os ministros que compõem a Camex alegaram que não houve evidência de surto nas compras externas de aço até o final de março e preferiram criar um grupo para monitorar permanentemente os desembarques de cada item do setor. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, as iniciativas sugeridas por esse grupo serão aplicadas de imediato pela Camex. Embasada em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), que confirmaram a inexistência de aumento global das importações de aço, a Camex descartou de vez uma possível elevação linear da tarifa de importação do aço ? a proposta original apresentada pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS). Mas demonstrou preocupação com a possibilidade de distorções nas importações de itens específicos, ainda não caracterizados como práticas ilegais de comércio. Os ministros da Camex preferiram criar um grupo de monitoramento das importações, que será formado por representantes dos ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento e das Relações Exteriores e que manterá consultas com os setores siderúrgicos e consumidores de aço, entre os quais o automotivo. Amaral ressaltou que, como presidente da Camex, poderá adotar as recomendações desse grupo de forma imediata, sem a necessidade de uma reunião extraordinária da entidade. Os demais ministros dariam seu aval posteriormente. A Camex também decidiu iniciar estudos jurídicos sobre as medidas de salvaguarda impostas pelos Estados Unidos sobre as importações de aço. O objetivo será municiar uma possível queixa do País ao Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) ? um pedido de consultas formais, seguido da solicitação de criação de um comitê de arbitragem. Entretanto, ainda não há consenso na Camex sobre o início desse novo conflito comercial com os Estados Unidos. ?Vários ministros se mostraram favoráveis à entrada no Órgão de Solução de Controvérsias. Mas concordamos em que devemos nos preparar?, afirmou Amaral. ?Ainda não houve decisão sobre quando entrar com a queixa. Há apenas a inclinação, por uma questão de princípios. As medidas de salvaguardas americanas não são compatíveis com as regras da OMC e, portanto, seria justificável a nossa queixa?, completou. Amaral indicou que, dentro da Camex, as divergências giram em torno da possibilidade de o Brasil queixar-se à OMC antes de esgotados todos os canais de negociação. Em princípio, o País continua a fazer consultas ao governo americano, com a finalidade de excluir das medidas de salvaguardas o Ultra Low Carbon (ULT), um dos principais produtos semi-acabados exportados ao mercado americano. O prazo máximo para os Estados Unidos isentarem novos itens vai até o próximo dia 3 de julho. No Itamaraty, prevalece a opinião de que o Brasil deve apresentar queixa à OMC apenas se não for atendido. ?Pretendemos concluir a avaliação jurídica das salvaguardas americanas para levar o caso à OMC. Mas podemos apresentar a queixa antes de 3 de julho?, insistiu Amaral. Do ponto de vista interno, a Camex preferiu reiterar sua posição de cautela quanto à adoção de qualquer medida de proteção ou de defesa à indústria siderúrgica nacional, que teme a concorrência desleal com o aço estrangeiro barrado pelos Estados Unidos e pela União Européia. Prevaleceu a avaliação de que uma iniciativa protecionista traria impactos no abastecimento de setores que dependem do aço ? produzido ou não no País ? e, portanto, tenderia a pressionar os preços internos de bens.