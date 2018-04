Camex não chega a consenso sobre crédito à exportação Os ministros que compõem a Câmara de Comércio Exterior (Camex) não chegaram, ao final de quase três horas de reunião, a uma conclusão sobre como aumentar a oferta de linhas de crédito às exportações em curto prazo. Disposto a manter sigilo sobre os assuntos tratados, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, limitou-se a antecipar apenas que houve consenso sobre a necessidade de reforço nas demais linhas oficiais e privadas destinadas a financiar os embarques brasileiros, e que os estudos já foram iniciados. No início da noite, o secretário-executivo da Camex, Robério Silva, telefonou para o Estado para desmentir a informação de que os ministros haviam concordado com a suplementação de recursos para a linha de equalização de taxas de juros do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), por meio da destinação de mais R$ 109 milhões do Tesouro Nacional. Silva, entretanto, enfatizou que a medida pode ser incluída entre as iniciativas que o governo adotará para reativar o crédito aos exportadores. "Não é que isso (a suplementação do Proex-Equalização) não vai ocorrer. Mas esse assunto não foi discutido em profundidade pelos ministros nesta reunião", afirmou. Fontes do governo, entretanto, afirmaram que a iniciativa depende apenas da confirmação do Tesouro, que estuda a proveniência desses recursos. Em princípio, o Proex-Equalização poderá receber, adicionalmente, o equivalente a 10% dos recursos previstos no Orçamento da União para este ano, o que significa um volume de mais R$ 109 milhões, do Tesouro Nacional . Essa linha tem a vantagem de alavancar uma grande soma de exportações, uma vez que é destinada a produtos com alto valor agregado e que exigem financiamentos de prazos mais longos, como os bens de capital e os aviões. Cada US$ 1 desembolsado por esse programa é capaz de impulsionar US$ 17 em embarques. Seus recursos para 2002, entretanto, já estão prestes a esgotar. Na reunião desta tarde, Sérgio Amaral apresentou sua idéia de realocar US$ 900 milhões, provenientes de uma operação fechada do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o BNDES, para as linhas de financiamento de exportação oferecidas por essa instituição oficial. Originalmente, esses recursos deveriam ser alocados a projetos de pequenas e médias empresas. Amaral defendeu o caráter emergencial da iniciativa, mas não conseguiu obter consenso. Sua idéia continua sob análise do governo. O raciocínio apresentado por Amaral foi embasado na constatação de que os recursos do acordo fechado pelo Brasil com o BID serão alocados para o BNDES. Esse acerto prevê a destinação de US$ 2,5 bilhões para projetos brasileiros nos próximos 18 meses. Em princípio, o governo mostrou-se interessado na possibilidade de encaminhar US$ 1 bilhão desses recursos para uma linha emergencial para financiamento de curto prazo para as exportações. Porém, mesmo que concorde com essa fórmula, o BID deverá demorar a operacionalizar as remessas de recursos. Desde que o crédito externo aos setores exportadores começou a secar, sob o peso do aumento da turbulência no mercado cambial do País, e os recursos disponíveis nas duas linhas do Proex indicaram alto nível de comprometimento, o governo adotou duas medidas práticas para contornar o problema e, assim, preservar suas projeções de superávit comercial. A primeira foi a ampliação dos desembolsos do BNDES com as operações de financiamento das exportações, de 25% para 35% de sua carteira. A segunda medida foi autorizar a suplementação de recursos da linha de financiamento do Proex, que atende principalmente pequenas e médias empresas. Os R$ 98 milhões adicionais, entretanto, já estão praticamente comprometidos com operações de embarque.