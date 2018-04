Camex nega aprovação de nova verba para o Proex O secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Robério Silva, informou que durante a reunião da Camex não foi aprovada a suplementação orçamentária para o Proex-Equalização. A informação da aprovação do aumento de verbas foi repassada, mais cedo, aos jornalistas que esperavam na porta do Ministério do Desenvolvimento por um dos participantes da reunião. Segundo Robério Silva, deve ter havido um mal entendido. Ele informou que durante as discussões sobre financiamento às exportações foi citada a suplementação orçamentária aprovada, em maio, para o Proex-Financiamento.