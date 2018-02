Camex publica produtos a serem usados em retaliação

A iniciativa, segundo resolução da Camex, é em decorrência do não cumprimento dos EUA de recomendações adotadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC), no contencioso que questiona os subsídios concedidos aos produtores de algodão. A ideia, segundo declaração do diretor do Departamento Econômico do Itamaraty, Carlos Márcio Cozendey, há duas semanas, é que o Brasil esteja pronto para aplicar essas medidas de retaliação no início de 2010.