Camex reduz alíquota de importação de 155 máquinas Um conjunto de 155 máquinas terá sua alíquota do Imposto de Importação reduzida de 14% para 4%, com sua inclusão no chamado ex-tarifário. Essa foi uma das dez decisões tomadas ontem pelo Comitê de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) e anunciados pelo secretário-executivo, Roberto Giannetti da Fonseca. Essas máquinas gerarão importações de US$ 234 milhões, envolvidas em investimentos de cerca de US$ 3,5 bilhões. As maiores importações, na casa dos US$ 45 milhões cada um, são para os setores de eletroeletrônicos, papel e celulose e siderurgia. A inclusão no ex-tarifário ocorrerá nos próximos dias, graças a uma outra decisão do Comitê. Pelas regras atuais, as listas de ex-tarifários saem a cada seis meses. "Agora, vamos editar quantas listas de ex forem necessárias ao longo do ano", disse Giannetti. Ele promete um processo mais ágil de análise dos pedidos de ex, que serão feitas em 30 dias em vez dos atuais 90. O Comitê também decidiu baixar o custo de importação de uma série de vacinas e matérias-primas para medicamentos adquiridos principalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A pedido do Ministério da Saúde, parte desses produtos teve a tarifa de importação reduzida em 1,5 ponto porcentual. Na prática, explicou Giannetti, elas deixarão de pagar tarifa de importação, porque elas pagavam 1,5% de Imposto de Importação. A compra no exterior e dois componentes de telefones celulares, os filtros SAW e dielétrico, também foi reduzida. Segundo Giannetti, esses produtos não são fabricados no Brasil e sua importação aumentará a competitividade da indústria de celulares do Brasil. O Comitê da Camex também decidiu criar um grupo especial que poderá baixar as alíquotas de importação de produtos sob risco de desabastecimento, sem a necessidade de passar pela autorização da Camex. Giannetti disse que a medida poderia ser utilizada com o trigo, por exemplo. Mas ele ressaltou que o abastecimento desse produto, por enquanto, está bem. Foi aprovada a imposição de direito antidumping sobre a importação de pêssegos em conserva da Grécia. Durante cinco anos, esse produto pagará 26% de sobretaxa, além da alíquota normal que é de 14%, totalizando 40%. Giannetti explicou que atualmente o produto é taxado em 55%, mas em bases precárias. "O antidumping é seguro", afirmou. Ele informou, ainda, que nos próximos dias a Receita Federal deverá anunciar as normas para a venda de produtos brasileiros nas lojas francas (duty-free) dos aeroportos. Hoje, só produtos importados são vendidos nelas. A Receita também informou que facilitará a importação por parte de algumas empresas situadas na Zona Franca de Manaus, que poderão utilizar-se do canal azul - uma forma desburocratizada de desembaraço de importação facultada apenas a empresas com "comportamento exemplar." Foram ainda revogadas 20 normas baixadas na década de 80 por uma espécie de avô da Camex, o Conselho Nacional de Comércio Exterior (Concex). Finalmente, ficou acertado que será criado um programa nacional para exportação de serviços.