Camex vai discutir crédito para exportação A Câmara de Comércio Exterior (Camex) reúne-se na tarde de terça-feira para tratar, como prioridade, das dificuldades de recuperação do acesso do setor exportador ao crédito, mesmo depois de fechado o acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Como medidas de curto prazo, o governo trabalha com a possibilidade de ampliação dos recursos da linha de equalização de taxas de juros do Programa de Financiamento às Exportações (Proex) e com a perspectiva de canalizar US$ 1 bilhão da ajuda do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao Brasil para a linha emergencial de crédito às exportações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A análise que prepondera no governo é de que a conclusão do acordo com o FMI tenderá a restituir a confiança de instituições internacionais que usualmente concediam crédito aos importadores de produtos brasileiros. Essa lógica, entretanto, deverá favorecer apenas às grandes companhias exportadoras do País. Pequenos e médios, que necessitam sobretudo do financiamento pré-embarque (para a produção) de curto prazo, continuarão reféns da escassez da oferta por instituições oficiais e privadas do País. Uma das iniciativas que será analisada pelos ministros que compõem a Camex será a possível transferência de operações que, em condições normais, seriam atendidas pelo Proex-financiamento para novas linhas a serem oferecidas pelo BNDES. Apesar dos R$ 98 milhões adicionais autorizados pelo governo a essa linha do Proex no mês passado, a maior parte desses recursos já se encontra comprometida com operações de vendas externas. Com o empréstimo do BID, o BNDES teria uma folga maior para financiar as exportações, sem o prejuízo para linhas que financiam projetos na área social. Por conta da escassez de crédito, o banco aumentou seus desembolsos com essas operações, de 25% para 35% de sua carteira. Outro tema da agenda dos ministros será a autorização para o repasse adicional de cerca de R$ 100 milhões para a linha de equalização de taxas de juros do Proex, cujos recursos neste ano, de R$ 1 bilhão, estão próximos do esgotamento. Os ministros da Camex deverão analisar os resultados de estudos do Tesouro Nacional, que é o provedor dos recursos dessa linha, sobre as possibilidades de prover o Proex-equalização, apesar da restrição orçamentária. Apesar de financiar apenas operações de longo prazo para setores de exportação de alto valor agregado, essa linha tem um peso bem maior que as outras no comércio exterior. Cada US$ 1 desembolsado pelo Proex-equalização alavanca US$ 17 em embarques.