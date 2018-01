Caminhoneiros anunciam fim da paralisação A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (ABCAM), entidade que representa os caminhoneiros autônomos do País, anunciou para a 0h desta quarta-feira a suspensão da paralisação que começou domingo. Segundo a entidade, o movimento alcançou o objetivo, que era denunciar a não aplicação pelo governo federal da arrecadação com a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) em infra-estrutura de transportes, subsídio ao álcool e gás e em programas de proteção ao meio ambiente. Por meio de comunicado, a ABCAM disse que a verba liberada nesta terça pelo governo federal para recuperação de estradas, de R$ 180 milhões, é "absurdamente insuficiente" para dar conta da situação das estradas. Segundo o balanço do movimento, a adesão à paralisação teria alcançado 35% dos caminhoneiros autônomos do País, somando 185 mil veículos.