Caminhoneiros articulam greve em São Paulo Líderes dos caminhoneiros autônomos reúnem-se nos dias 7 e 8 de agosto no Hotel Fazenda Campo Belo, de Presidente Prudente, interior de São Paulo, para articular uma paralisação nas estradas do Estado. O movimento está sendo organizado pelo sindicalista José da Fonseca Lopes, da Federação dos Caminhoneiros dos Estados de São Paulo, Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. "Vamos preparar um documento de reivindicação e votar o início da paralisação", informou. Segundo ele, o protesto poderá começar no fim de semana. O sindicalista Nélio Botelho, presidente do Movimento União Brasil Caminhoneiro (MUBC), afirmou que, depois de iniciada em São Paulo, a greve se estenderá para o resto do País. A categoria, composta por cerca de 350 mil trabalhadores, alega estar descontente com as más condições de trabalho, os fretes baixos e os pedágios altos. Os motoristas reivindicam medidas do governo federal para evitar os constantes assaltos e roubos de cargas, obras de conservação das rodovias e o fim da impunidade para policiais rodoviários corruptos.