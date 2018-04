Caminhoneiros autônomos param no dia 25 Os caminhoneiros autônomos marcaram para o dia 25 de agosto a paralisação nacional da categoria. Os trabalhadores são aconselhados por líderes sindicais a ficar em casa nessa data, ao invés de utilizar caminhões para bloquear as estradas, como ocorreu na grande greve de 1999. A decisão foi tomada depois de reuniões realizadas na semana passada em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O movimento é organizado pelo sindicalista José da Fonseca Lopes, da Federação dos Caminhoneiros dos Estados de São Paulo, Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O protesto já recebeu a adesão do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos (Sindicam) de São Paulo e Paraná. Na quarta-feira, sindicalistas terão um encontro com representantes do Ministério dos Transportes, em Brasília, para discutir as reivindicações da categoria. Os autônomos são cerca de 350 mil, segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT). Eles estão descontentes com os fretes baixos, os pedágios altos, os roubos de cargas e a falta de obras de conservação nas rodovias. As entidades sindicais já começaram a distribuir panfletos aos motoristas conclamando os trabalhadores para a paralisação no dia 25. Segundo Lopes, o movimento não está ligado às centrais sindicais.