Caminhoneiros bloqueiam distribuição de cervejaria argentina O sindicato de caminhoneiros da Argentina bloqueou nesta terça-feira, 10, a distribuição de bebidas da cervejaria Quilmes, controlada pela brasileira AmBev, por temores de demissões em massa, informou um porta-voz da entidade. Ao mesmo tempo, outros motoristas realizaram uma manifestação em frente à embaixada do Brasil em Buenos Aires para tentar obter uma resposta da empresa. De acordo com a mídia local, o conflito começou após a decisão da Quilmes de rescindir um contrato com a sua distribuidora, o que, segundo os caminhoneiros, provocaria a demissão de 3.500 pessoas. Uma fonte da empresa citada pelo jornal Clarín garantiu que "não há um só posto de trabalho comprometido por essa decisão, que é estritamente empresarial". A AmBev integra o grupo InBev, maior cervejaria do mundo em volume produzido.