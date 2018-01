Caminhoneiros confirmam paralisação de três dias Os caminhoneiros autônomos decidiram hoje em assembléia das entidades filiadas à Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) realizar uma paralisação nos dias 25, 26, e 27 de julho em todo o País. Os caminhoneiros tiveram no último dia 16 uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reivindicar a recuperação de rodovias por meio da aplicação dos recursos da Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico (Cide), imposto sobre os combustíveis. A categoria informou que a utilização de recursos da Cide para as estradas permanece incerta e por isso votou pela paralisação. A Abcam diz ter 100 mil filiados.