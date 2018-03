Caminhoneiros desbloqueiam Porto de Paranaguá Os caminhoneiros que bloqueavam o descarregamento de soja no Porto de Paranaguá desde terça-feira de manhã, liberaram a entrada do pátio de triagem na noite de ontem. Eles aceitaram a proposta de aumentar a diária de R$ 0,25 para R$ 0,40 a tonelada/hora. Apesar da liberação, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina acredita que a situação só estará normalizada domingo à noite, com o fim das longas filas, que hoje ainda chegam até Curitiba, a 90 quilômetros do porto. Durante o período de obstrução da entrada do pátio, o porto trabalhou com a soja armazenada em seus silos e com aquela que chegava por via férrea, não tendo problemas para embarcar os navios que estavam agendados. Hoje, o governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), assinou decreto cancelando convênio com o Sindicato dos Caminhoneiros do Paraná (Sindicam), a quem cabia o trabalho de angariar recursos e elaborar projetos para melhoria das condições do pátio para os caminhoneiros. O governo alegou que o Sindicam estava utilizando o local para protestos e não para dar mais conforto aos sindicalizados. Para o presidente do sindicato, Diumar Bueno, o fim do convênio em nada afetará a entidade. Em nota, o Sindicam informou que todos os projetos de construções, elétricos e hidráulicos já estão prontos, bem como várias parcerias que iriam financiar as obras para oferecer atendimento médico e odontológico, além de banheiros, chuveiros e refeitório. Bueno alega ter apenas amparado a categoria durante a paralisação, decisão que teria sido tomada pelos próprios caminhoneiros. O superintendente do porto, Eduardo Requião, disse que serão feitos investimentos para melhorar o pátio de estacionamento.