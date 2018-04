Caminhoneiros encerram a greve Os caminhoneiros autônomos decidiram hoje voltar ao trabalho, depois de quatro dias de paralisação. O diretor da Federação dos Caminhoneiros dos Estados de São Paulo, Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e principal organizador do movimento, José da Fonseca Lopes, informou que a paralisação terminou para evitar casos de violência e piquetes, que ocorreram na noite passada nos Estados de Goiás, Bahia e Rio de Janeiro. O protesto, iniciado no domingo em todo o Brasil, teve a adesão de 80% da categoria, segundo os organizadores. Os principais portos do País foram prejudicados. Os caminhoneiros terão reunião amanhã com representantes do Ministério dos Transportes, em Brasília, para discutir a pauta de reivindicações.