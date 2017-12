Caminhoneiros enfrentam nova fila no Porto de Paranaguá Um problema na rede elétrica do Porto de Paranaguá, no sábado, suspendeu por 10 horas o carregamento da safra agrícola. O porto voltou a funcionar somente na manhã de domingo, mas a fila de caminhões formou-se novamente às margens da BR-277, numa extensão de aproximadamente 70 quilômetros. A administração do porto espera normalizar a situação ainda hoje.