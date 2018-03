Caminhoneiros fazem acordo e protesto pode terminar no Paraná O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Paraná (Sindicam) chegou a um acordo na noite de hoje com operadores e exportadores. A expectativa é de que o protesto que fechou os portões do pátio de estacionamento do Porto de Paranaguá, desde a manhã de terça-feira, termine durante a noite. Pelo acordo, a diária por tonelada/hora passará dos atuais R$ 0,25 para R$ 0,40. O presidente do Sindicam, Diumar Bueno, continuará conversando com os operadores para conseguir a garantia do mesmo valor para contratos futuros. Se isso não for conseguido, cada caminhoneiro terá de negociar individualmente os valores. A diária passa a ser contada duas horas após a passagem do caminhoneiro pela praça de pedágio em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.