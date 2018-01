Caminhoneiros fazem carreata até o Congresso Os transportadores rodoviários de cargas autônomos e empresas transportadoras irão realizar manifestações em todo o País hoje para sensibilizar o governo para reivindicações da categoria. Em Brasília, os transportadores promovem carreata em direção ao Congresso Nacional, onde pretendem alertar os parlamentares para a necessidade de votação de três projetos de lei, em tramitação, sobre questões de segurança, tempo de direção e regulação da atividade. Os representantes da categoria pretendem promover uma paralisação em todos os Estados do País, a partir das respostas que receberem do governo e dos parlamentares após as manifestações. As informações são da Radiobrás.