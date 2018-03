Caminhoneiros protestam no Porto de Paranaguá Caminhoneiros que transportam a safra de grãos do Paraná estão fazendo um protesto em frente a Administração do Porto de Paranaguá, no litoral do Estado. Eles fecharam a entrada do pátio e não permitem o descarregamento de caminhões. O protesto deve-se à formação de filas que já ultrapassam a cidade de Curitiba, atingindo mais de 100 quilômetros. O Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos pretende reunir-se ainda hoje com a superintendência do porto para encontrar uma forma de agilizar o processo de descarregamento.