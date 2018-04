Caminhoneiros reúnem-se com ministro dos Transportes em Brasília Com greve marcada para começar no domingo, caminhoneiros de 13 Estados e do Distrito Federal reuniram-se nesta terça-feira, no Palácio do Planalto, com o ministro dos Transportes, João Henrique, e representantes da área de segurança e dos Ministérios da Justiça e de Minas e Energia. A pauta de reivindicação da categoria tem seis pontos, entre eles a redução de 30% e o congelamento por seis meses no preço do litro de óleo diesel. "Desta vez é para valer. A partir da zero hora do dia 25 de agosto todos os caminhoneiros deste País vão ficar em casa", diz panfleto assinado por sindicatos e entidades de São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal. De acordo com o panfleto, o que a categoria reivindica "já foi prometido pelo governo em outros movimentos". "Não está valendo a pena ser caminhoneiro nas condições em que estamos vivendo, por isso não vamos tirar os brutos da garagem até que sejam atendidas as reivindicacações", continua o texto. São elas: a redução do preço do óleo diesel; mais segurança nas estradas, com a liberação de financiamentos para a compra de rastreadores e a instalação de sistemas de comunicação via rádio nos postos da Polícia Rodoviária; vale-pedágio; adoção de planilha de custos de frete elaborada pela Confederação Nacional do Transporte; transferência da multa de excesso de peso para o embarcador, como prevê o Código Nacional de Trânsito; e direito a crédito do ICMS sobre os produtos consumidos na manutenção da frota das cooperativas. A reunião começou no fim da tarde, com a presença do presidente da Federação Interestadual dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral dos Estados de São Paulo, Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, José da Fonseca Lopes.