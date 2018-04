Caminhoneiros suspendem paralisação no Paraná A paralisação dos caminhoneiros foi suspensa temporariamente hoje de manhã no Paraná. A decisão foi tomada em reunião do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Paraná (Sindicam) com outras entidades que representam os caminhoneiros. A suspensão será reavaliada amanhã, depois da reunião entre a Comissão Nacional dos Caminhoneiros e representantes do governo federal, que será realizada às 18h em Brasília. Segundo o presidente do Sindicam, Diumar Bueno, o movimento foi "extremamente satisfatório" no Paraná, pois não foram realizados piquetes. De acordo com os dados do sindicato, 90% dos autônomos atenderam ao pedido e somente 30% dos caminhões de empresas de transporte rodaram no Estado. Nos três dias de paralisação dos caminhoneiros, o Porto de Paranaguá teve redução de cerca de 90% no movimento de caminhões, apesar de a operação no cais não ter sido afetada em razão dos estoques e do transporte de grãos por trem. Os caminhoneiros pedem, entre outros itens, mais segurança, redução no preço do óleo diesel, regulamentação do vale-pedágio e que a multa por excesso de carga seja revertida para o embarcador e não para o motorista. "Esperamos ter respostas convincentes do governo", disse Bueno. "Chega de promessas, pois poderemos retornar a qualquer momento com muito mais força."