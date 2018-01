Campanha alerta sobre operadoras de telefonia A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciará, segunda-feira, uma campanha no rádio para conscientizar o cidadão brasileiro sobre o direito à universalização dos serviços de telecomunicações que as empresas de telefonia são obrigadas a lhe oferecer. O presidente da Anatel, Renato Guerreiro, disse que o objetivo da campanha é alertar o cidadão comum para os seus direitos e levá-lo a exigir das operadoras de telefonia o cumprimento de suas obrigações. Guerreiro informou que a campanha será apenas divulgada pelo rádio porque este é o meio de comunicação mais democrático e atinge um número maior de pessoas. "O cidadão tem que saber que uma determinada localidade tem direito de ter o telefone público e que isso não é um presente", disse. A campanha será veiculada por 803 emissoras de rádio em todo o País entre AM, FM e OC em horários determinados de maior audiência. A freqüência será de dois comerciais de 60 segundos por dia, de segunda a sexta-feira, em cada emissora. A campanha, que permanecerá no ar até 30 de setembro, deverá custar R$ 2 milhões por mês com a mídia e R$ 60 mil com a produção. Foram criados quatro spots com a estrutura de uma mensagem deixada na secretária eletrônica de um telefone, comunicando quais são as metas de universalização. Entre elas está a que obriga as operadoras de telefonia fixa a instalarem pelo menos um telefone público em todas as localidades com mais de mil habitantes e que, no próximo ano, essa obrigação passa a valer para todas as localidades com mais de 600 habitantes. A campanha diz também que, hoje, nas cidades onde há serviço de telefonia local, ninguém deve andar mais que 800 metros para encontrar um telefone público. A partir do ano que vem, essa distância deverá ser reduzida para 500 metros. A campanha informará também que, no ano que vem, o tempo máximo de espera para instalação de uma linha telefônica não deve ser superior a quatro semanas.