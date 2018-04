Campanha contra a crise Uma nova campanha publicitária do governo entrará no ar na primeira quinzena de dezembro com o seguinte tema: "O mundo aprendeu a respeitar o Brasil e o Brasil confia nos brasileiros". A informação é do ministro Franklin Martins ( Comunicação de Governo). Ele explicou que a campanha será veiculada em emissoras de rádio e TV, além de publicada em jornais. O objetivo é mostrar como o Brasil enfrenta a crise, qual a situação do País hoje e dizer à população que se ela tiver condições, não deve deixar de comprar, guardando o dinheiro sob o colchão, pois isso reduz a demanda. A campanha pretende mostrar que o País está preparado para enfrentar a crise e que as pessoas não devem se apavorar.