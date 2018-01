Campanha convida fãs a criar música do ‘Safadão’

A mobilização dos internautas ocorreu após a divulgação de um vídeo no canal oficial do Wesley Safadão no YouTube no último dia 19. O cantor apresentou aos fãs o refrão da nova música, batizada de “Livre na Balada”, e pediu a colaboração do público para terminar a canção. A proposta era que os fãs enviassem sugestões para a letra pelo Twitter, mas alguns foram além e gravaram suas versões da música em vídeos no YouTube. Em três horas, 15 mil fãs mandaram sugestões. Ao todo, 40 mil pessoas colaboraram.

Recebidas as sugestões, um grupo formado pela Oi, sua agência de publicidade, a NBS, e pela equipe do cantor selecionou as melhores frases. “O Wesley mudou algumas palavras para deixar a música mais apimentada”, conta o diretor de comunicação e marca da Oi, Eric Albanese. Segundo ele, a Oi não escreveu a música. “É 100% do Wesley e do público”, disse.

As primeiras versões foram gravadas pelo próprio produtor do Wesley, na estrada, entre um show e outro. Depois, a melhor versão foi gravada em estúdio. As cenas para o videoclipe da canção foram filmadas na quarta-feira passada em Fortaleza.

Albanese ressalta que a música é de propriedade do Wesley Safadão e não é um jingle da Oi. Na letra da música, não há menção direta à marca Oi, apesar de seu produto, o “livre”, aparecer indiretamente. No vídeo em que Wesley convocava os fãs, ele fala da marca, sutilmente. “A ideia não era fazer uma campanha da Oi com o Wesley Safadão. Queríamos que a presença da marca fosse sutil, sem alterar a linguagem que o cantor usa com o público.”

A música será divulgada pelo canal oficial do Wesley e deverá ser adicionada ao repertório dele nos shows.

A ação de marketing da Oi com o Wesley Safadão está em linha com a estratégia que a operadora de telefonia vem adotando para associar sua marca a celebridades da internet. Em vez de chamar os novos famosos para estrelar o seu comercial, a marca abre mão de seus padrões de comunicação e entra no ambiente das celebridades. O ganho da marca, diz Albanese, é falar com milhões de pessoas que acompanham os novos famosos nas redes sociais. “Escolhemos o Wesley Safadão porque ele é um fenômeno de audiência. Ele gera uma repercussão enorme”, explica. / M.G.