Campanha de lançamento da Renault teve parceria com a Marvel

Em um palco montado em parte do gramado do estádio de futebol Allianz Park, em São Paulo, com direito a fogos de artifício como num final de campeonato, a Renault fez a apresentação oficial do Kwid na noite de terça-feira, 1, para 800 convidados, entre revendedores e imprensa.

A festa teve show de Gilberto Gil e Anitta e continuou nesta quinta-feira, 3, com apresentação de detalhes técnicos do carro e test-drive. Normalmente as montadoras escolhem locais exóticos para seus lançamentos, como praias e campo, ou hotéis de luxo, mas um estádio de futebol foi inédito para esse tipo de evento.

A empresa não revela quanto gastou mas, a julgar pela campanha publicitária, foi muito. Pela primeira vez na América Latina (segundo a Renault), uma marca se uniu à Marvel, pertencente à Disney, para uma super produção filmada no País. O personagem é o super-herói Hulk, que percorre ruas de São Paulo para impedir que um satélite caia em plena região central.

Após passar por locais como viaduto do Chá, Avenida Paulista e centro de São Paulo, Hulk sobe o edifício Altino Arantes/Banespa e pula para destruir o satélite.

Todo o trajeto do personagem é seguido por um motorista em seu Kwid, que passa por vários obstáculos, como buracos e enchente, para caracterizar sua força e robustez, apelos que a marca utilizará para conquistar clientes.

++Kwid será vendido apenas pela internet

Entre os consumidores que fizeram reserva do Kwid pela internet, apenas 17% já têm um Renault. Do total de compradores, só 10% escolheram a versão mais barata, informa Federico Goyret, diretor de marketing.

A campanha publicitária, criada pela agência Neogama, com produção da PBA Cinema e pós-produção (3D) da britânica Framestore, responsável por efeitos especiais de sucessos do cinema como Avatar, irá ao ar na TV aberta nesta sexta-feira, 4, durante o intervalo do Jornal Nacional. O valor gasto também não foi revelado. Os responsáveis apenas dizem que custou mais que o dobro de outras campanhas de lançamento feitas no País.