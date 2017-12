Campanha de vacinação contra aftosa acaba amanhã em SP A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Estado de São Paulo em 2006 termina amanhã (31). O prazo também é válido para os criadores de 14 regiões do Estado, onde é obrigatória a vacinação contra a raiva dos herbívoros. A primeira etapa de vacinação começou no dia 1º de maio. Agora, de posse das notas fiscais de compra da vacina e relação do gado vacinado, o produtor deve comparecer à unidade de defesa agropecuária mais próxima para comprovar a vacinação. A segunda e última etapa campanha deve ocorrer em novembro. A partir de 7 de junho, os técnicos de defesa autuarão os proprietários sem registro da vacinação. A multa para quem vacina e não informa é de 3 Ufesps (unidade fiscal do Estado de São Paulo), o que equivale a cerca de R$ 41,79 por cabeça e 5 Ufesps para aquele que não vacina, em torno de R$ 69,65 por cabeça, ficando ainda obrigado a fazê-la depois da autuação. São Paulo completa 10 anos sem registrar um único foco de aftosa. Na última etapa de vacinação em novembro de 2005, o Estado bateu recorde com cobertura de 99,60% de um rebanho total de 13,6 milhões de animais.