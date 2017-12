Campanha de vacinação contra aftosa começa dia 1º Começa no dia 1º de maio em 14 Estados e no Distrito Federal (DF) mais uma etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O Ministério da Agricultura estima que cerca de 139,4 milhões de animais serão imunizados, o que representa 69% do rebanho total brasileiro - de 202,5 milhões de cabeças. Goiás também integra o calendário de vacinação em maio, mas o Estado, que tem um rebanho de 20,4 milhões de bovinos, antecipou o início da campanha para quarta-feira. Nesta primeira etapa, Mato Grosso deve vacinar animais com idade abaixo de 24 meses, envolvendo 10,5 milhões de cabeças. Em Minas Gerais, a campanha prevê a imunização de 11,7 milhões de bovinos localizados no circuito pecuário Centro-Oeste, na divisa com os estados de Goiás, Mato Grosso e São Paulo. De acordo com o governo federal, pecuaristas dos demais Estados que começam a campanha na próxima segunda-feira devem vacinar todo o rebanho. São eles: Acre, com 2,2 milhões de cabeças; Amapá, com 76,9 mil; Amazonas, com 1,3 milhões; Maranhão, com 5,9 milhões; Mato Grosso do Sul, com 24,1 milhões; Pará, com 17,4 milhões; Paraná, com 10,2 milhões; Piauí, com 1,8 milhões; Rondônia, com 11,3 milhões; São Paulo, com 13,6 milhões; Sergipe, com 972 mil; e Tocantins, com 7,9 milhões. No Distrito Federal, o rebanho a ser vacinado é de 114,4 mil cabeças. A segunda etapa da campanha nestes estados ocorre em novembro.